Правозахисник Максим Буткевич на церемонії вручення нагороди "Світло справедливості"

У четвер, 22 січня, в Українському католицькому університеті відбулася церемонія нагородження премії «Світло справедливості». Цьогоріч відзнаку за моральне та етичне лідерство отримав правозахисник, журналіст, співзасновник і член правління Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич. Про це повідомляє пресслужба УКУ.

Капітула премії відзначила діяльність Максима Буткевича як правозахисника, який працював над захистом прав біженців, внутрішньо переміщених осіб та людей без громадянства, а також досліджував прояви мови ворожнечі.

«Я глибоко переконаний, що досвід України сьогодні має запропонувати традиційні, глибокі, Божі, людські правди, втілені у наш час. Речником цих правд є сьогоднішній лауреат Максим Буткевич. Максим пройшов пекло і може про нього свідчити, але свідчить про гуманність», – сказав під час церемонії нагородження співзасновника премії митрополит Філадельфійський УГКЦ, президент УКУ владика Борис Ґудзяк.

Максим Буткевич мобілізувався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У червні 2022 року він потрапив у російський полон як офіцер ЗСУ, там провів 2 роки і 4 місяці. 18 жовтня 2024 року був звільнений. Зараз Максим Буткевич активно займається міжнародною адвокацією України.

Також під час урочистостей традиційно вручили стипендію імені доктора Михайла Шкільника. Її отримала студентка першого курсу магістерської програми УКУ «Управління неприбутковими організаціями» Марія Суляліна – одна зі засновниць Центру громадської просвіти «Альменда», що займається підтримкою дітей і їхнього права на освіту.

Додамо, що сума премії «Світло справедливості» становить 12 тис. канадських доларів, стипендії – 3 тис. і 1 тис. на реалізацію проєкту студента.

Нагадаємо, торік лауреатами премії «Світло справедливості» стали голова фермерського господарства «Напорівське» з Чернігівщини Григорій Ткаченко і бренд-шеф ресторану Dyzingoff з Одеси Ніка Лозовська. Свого часу лауреатами премії стали правозахисники Лариса Заливна й Мустафа Джемілєв; медики, які рятували людські життя під час пандемії коронавірусу, Іван Венжинович (посмертно) й Ольга Мартиненко; активіст у галузі довкілля Дмитро Карабчук; журналістка-розслідувачка Наталія Седлецька; волонтери Тарас Чмут і Марія Берлінська; громадські діячки Аліна Михайлова і Катерина Прокопенко. Першим лауреатом у 2010 році став шістдесятник Євген Сверстюк.

Член Капітули премії правозахисник Мирослав Маринович припустив, що наступного року лауреатами премії можуть стати енергетики, які сьогодні є справжніми героями.

Довідково. Нагорода «Світло справедливості» заснована в 2010 році з ініціативи канадійки українського походження Анастасії Шкільник на честь її батька доктора Михайла Шкільника, юриста, громадського і політичного діяча часів визвольного руху в Україні 1917–1920 років. Співзасновником премії став тодішній ректор УКУ Борис Ґудзяк.

Нагорода покликана привернути увагу до ціннісного лідерства в Україні, до важливості моральних принципів та популяризації прикладів такого лідерства в українському суспільстві.