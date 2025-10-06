Себастьєн Лекорню пробув на посаді прем'єр-міністра рекордно короткий термін

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню, який заступив на посаду на початку вересня, подав у відставку після того, як представив новий склад Кабінету міністрів. Про це повідомило у понеділок, 6 жовтня, France24.

Лекорню пішов у відставку через кілька годин після представлення нового Кабміну. Він зіткнувся з різкою критикою, оскільки більшість членів у новому уряді обіймали посади в попередньому.

За даними France24, на посаді прем’єр-міністра Себастьєн Лекорню встановив три рекорди:

він став головою уряду з найкоротшим терміном перебування на посаді – 27 днів;

провів найдовший час без уряду – 26 днів;

його уряд проіснував найменше – всього кілька годин після призначення, оскільки Лекорню пішов у відставку.

Крім того, Себастьєн Лекорню став наймолодшим очільником уряду в історії Франції – політику виповнилося 39 років.

Після відставки французького прем’єра впав Паризький фондовий ринок. France24 зазначає, що відставка Лекорню, який мав сформувати новий уряд за дорученням президента Емманюеля Макрона, занурила Францію в ще більшу політичну кризу.

Нагадаємо, на посаду прем’єр-міністра Франції Себастьєн Лекорню заступив 9 вересня. Тоді він повідомив, що Макрон доручив йому сформувати уряд із чітким напрямком діяльності: захист незалежності та могутності, служіння французькому народу та політична й інституційна стабільність для єдності країни.

Зазначимо, це вже третій прем’єр-міністр Франції за рік, який йде у відставку. Попередній голова уряду Франсуа Байру склав повноваження після того, як парламент провалив голосування за вотум довіри його уряду. До того, у грудні 2024 року, вотум недовіри винесли Кабміну прем’єр-міністра Мішеля Барньє.