Зеленський ухвалюватиме рішення про направлення українських військовослужбовців за кордон

У понеділок, 17 березня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12378 щодо направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану. Про це ідеться у картці законопроєкту, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає, що у період дії воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направляти до інших держав для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Рішення про направлення українських військовослужбовців за кордон ухвалюватиме президент, але з одночасним поданням до Верховної Ради. Передбачається, що для цього подаватимуть інформацію про завдання, чисельність підрозділів, тип і склад їхнього озброєння, строки перебування і порядок їх утримання за кордоном тощо.

Водночас це не стосується випадків, коли військовослужбовці перебувають на території держави-агресора.

У пояснювальній записці до законопроєкту прогнозувалось, що реалізація документа сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерок, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки.

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює направлення підрозділів Збройних сил України за кордон під час воєнного стану. Документ покликаний покращити механізми перебування українських військових в інших країнах.