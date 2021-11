Президент США Джозеф Байден у п'ятницю, 19 листопада, на час проходження планових медичних процедур передав свої повноваження віце-президентці Камалі Гарріс. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNN.

Гарріс працювала зі свого офісу в Західному крилі, поки Байден перебував під наркозом. Це тривало 1 годину та 25 хвилин.

Байден, якому сьогодні виповнюється 79 років, пройшов свій перший плановий щорічний медичний огляд із моменту вступу на посаду. Обстеження він проходив у Медичному центрі Уолтера Ріда.

Як зазначає LB.ua, віце-президент зазвичай приймає на себе президентські повноваження, доки президент проходить медичну процедуру, яка потребує анестезії. Щоб офіційно передати президентські повноваження Гарріс, Байден надіслав листа спікеру палати представників Ненсі Пелосі, перш ніж його помістили під наркоз.

«Мені доведеться пройти звичайну медичну процедуру, яка потребує застосування седативних препаратів. З огляду на нинішні обставини я вирішив тимчасово передати повноваження та обов'язки президента Сполучених Штатів віце-президенту протягом короткого періоду часу процедури та відновлення», – йдеться у листі.

Розділ 3 25-ї поправки до Конституції США містить норму про те, що президент може надіслати листа спікеру Палати представників і тимчасовому очільнику Сенату, оголошуючи, що він «не в змозі виконувати свої повноваження та обов'язки, і доти, доки він не передасть їм письмову заяву про протилежне, такі повноваження та обов'язки виконує віце-президент як виконувач обов'язків президента».

Щоб передати президентські повноваження назад Байдену, після процедури йому було надіслано окремого листа.

Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі згодом повідомила, що планова медична процедура колоноскопії, яку проходив Байден, успішно завершилася, відтак глава Білого дому повернувся до виконання своїх обовʼязків.

«Президент поговорив із віце-президентом та керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11:35. Він був у гарному настрої та повернувся до повноважень», – написала Псакі.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.