Наразі у чергах зі сторони польського кордону перебуває близько 3300 вантажівок

Станом на ранок суботи, 17 лютого, польські перевізники продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Наразі у чергах зі сторони польського кордону перебуває близько 3300 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Найбільша черга на території Польщі в бік України у напрямку пропуску пункту «Краківець» - це десь 1600 вантажних засобів. На КПП «Ягодин» – 550 вантажних транспортних засобів очікують на можливість перетину кордону», – розповів представник Держприкордонслужби.

За його словами, щодо виїзду з України діє є-Черга. Втім, йдеться про також тисячі одиниць транспортних засобів, які зареєстровані на виїзд за межі України.

«Але примітно, що водіям не доводиться фізично перебувати на кордоні, а перебувати у більш комфортних місцях, очікуючи на перетин кордону», – додав Демченко.

Зауважимо, що напередодні Польські фермери заблокували рух через шостий пункт пропуску на кордоні. Протестувальники перекрили рух через КПП «Корчова – Краківець». Досі заблокованими були пункти пропуску «Медика – Шегині»; «Рава-Руська – Хребенне»; «Дорогуськ – Ягодин»; «Угринів – Долгобичув»; «Зосин – Устилуг».

Як інформував ZAXID.NET, 20 лютого польські фермери планують заблокувати всі переходи кордону між Польщею та Україною, а також перекрити транспортні вузли, під'їзди до залізничних станцій та портів.