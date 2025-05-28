Пілоти бойових безпілотників завдали нищівних ударів по ворожих позиціях на Курському напрямку

Бійці прикордонної служби завдали ударів по російським військовим на Курському напрямку, знищивши ключові ворожі позиції та важливі об’єкти. Про це у середу, 28 травня, повідомила Держприкордонслужба.

Пілоти бойових безпілотників підрозділу РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону завдали нищівних ударів по ворожих позиціях на Курському напрямку. Оператори знищили ключові об’єкти противника, а саме:

позицію злету ворожих дронів,

місце укриття плотів,

7 схованок бойовиків,

2 артилерійські позиції

бліндаж,

вогневу точку,

вантажний автомобіль,

2 телекомунікаційні вежі.

«Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 травня зазначив, що найбільші та найсильніші війська Росії сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Їх мета виштовхнути українські сили з Курської області та підготувати наступальні дії на Сумщину.