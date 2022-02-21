Загроза великої війни, ультиматуми Росії до НАТО і США змусили світ звернути увагу на Україну. Російська пропаганда створила хибне розуміння стану справ у Центральній та Східній Європі. А тепер всі перелякалися.

Варто скористатися цим моментом і розповісти про причини та історичні коріння небезпеки від Росії.

Я написав короткі тези, переклав англійською, і надсилаю знайомим іноземцям. Хтось повірить, хтось – ні, але принаймні задумається.

Пропоную всім, хто має знайомих іноземців, використати нагоду і допомогти їм зрозуміти справжню Росію, її мотиви та пріоритети. Щоби зрозуміли – ця загроза стосується також і їх самих.

1. Історичний аспект

Росіяни вірять у створений ними історичний фальсифікат, давно поширюють його світом і заперечують правду.

Російська держава постала і сформувалася завдяки Золотій Орді монголів, перейнявши авторитарний формат і спосіб здійснення влади.

Незалежна Україна, що має тяглість від середньовічної європейської Руської Держави, самим своїм існуванням заперечує видуману росіянами ідентичність, шкодить самоповазі.

Тому росіяни переконують, що окремого українського народу не існує взагалі.

2. Економічний аспект

Цінності російської влади не є здоровими, європейськими – добробут і розвиток не є пріоритетами. Бідність власних громадян корисна владі, їм пропагують максимальну залежність від держави. Бідним, залежним народом легко управляти і маніпулювати.

Іноземні інвестиції використовують як фактор впливу на країни інвесторів. Безпека та прибутковість інвестицій залежать від лояльності урядів відповідних країн до Росії та Путіна. Тому злочини російської влади не помічають, або оправдовують.

3. Політичний аспект

Росія претендує на світове лідерство. Для цього використовує фактор небезпеки, загрози від агресії та ядерної країни, а також енергетичний шантаж. Інших дієвих інструментів впливу Росія не має.

Приклад успішної демократичної України заперечує твердження, що для пострадянських країн можливим є лише авторитарний тип влади. Успіхи України є загрозою для непорушності російської влади.

Щире здивування Ангели Меркель, коли після Мєдвєдєва президентом знову став Путін, демонструє цілковите нерозуміння західними елітами особливостей Росії та природи її влади.

4. Релігійний аспект

Церква в Росії повністю підпорядкована світській владі, сакралізує її та допомагає тримати народ у покорі.

Московський патріархат претендує на лідерство у православному світі, використовуючи фінансові та політичні важелі впливу. Московська церква в Україні завжди була інструментом колонізації та духовного поневолення українців.

В Україна зосереджена майже половина людського і фінансового потенціалу Московського патріархату. Тому Росія всіма силами протидіє незалежності українського православ’я.

5. Ментальний аспект

Українці – демократи. Росіяни – самодержавці.

Українці – індивідуалісти. Росіяни – общинники.

Українці – свободолюбові. Росіяни підкоряються тиранам.

Українці – європейці. Росіяни – азіати.

6. Міжнародний аспект

Путін дуже добре розуміє ментальність цивілізованого світу, їхнє прагнення миру за всяку ціну. Спостерігає, як уряди західних країн щораз більше абсолютизують пріоритет росту ВВП, відходячи від основоположних принципів та цінностей, коли свобода, демократія, незалежність інших країн можуть приноситися в жертву заради добробуту і спокою власних громадян.

Світ належно не відреагував коли у 2008 році Росія напала на Грузію. Це спонукало Путіна анексувати Крим і напасти на Україну у 2014 році. Світ майже не відреагував і на цей міжнародний злочин. Інфантильність і беззубість цивілізованого світу спонукає Путіна до нових злочинів. Зараз він вже загрожує безпеці Європи.

Україна віддала третій у світі ядерний потенціал задля миру і безпеки. Гарантії безпеки, надані Україні взамін, виявилися нікчемними. Цей приклад спонукає інші країни розробляти власні ядерні програми, не довіряючи ніяким світовим гарантіям безпеки.

Висновки:

Метою Росії є знищення України як незалежної європейської демократичної країни. Україна повинна існувати як васал Росії, цілком залежна політично і економічно, де владу будуть обрати за погодженням і вказівками з Росії. Для досягнення цієї мети Росія використовує всі засоби, включно з військовою агресією від 2014 року.

Громадянське суспільство України ніколи не дозволить українській владі піддатися будь-якому тиску Росії чи інших держав на шкоду незалежності України, її європейського шляху розвитку та перспективи входження у НАТО.

Свою свободу ми будемо захищати із зброєю в руках, не піддаючись на спокуси ситого і спокійного життя ціною втрати навіть маленької частки власної свободи і суверенітету.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter