Суд закрив справу про п'яне водіння начальника Любешівської податкової інспекції Андрія Любелі. 21 травня чоловік, перебуваючи за кермом Skoda, потрапив у ДТП. Поліцейські запідозрили, що він п'яний, втім, чоловік категорично відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. У суді справу закрили через відсутність доказів і недотримання процедури поліцейськими.

Про постанову Любешівського районного суду від 21 липня повідомив центр журналістських розслідувань «Сила правди». З матеріалів справи стало відомо, що 21 травня близько 2 години ночі начальник Любешівської податкової інспекції Андрій Любеля потрапив у ДТП, перебуваючи за кермом автомобіля Skoda.

Поліцейські дізнались про аварію від водія BMW, який і затримав податківця. Проте коли правоохоронці приїхали на місце ДТП, він попросив припинити розгляд справи, бо автівки не мали механічних ушкоджень. Поліцейські помітили, що водій Skoda мав ознаки сп’яніння, зокрема, він нечітко говорив і від нього йшов різкий запах алкоголю. Проходити алкотест він відмовився.

«На місці події у категоричній формі заявив "що нікуди не поїде і ні при яких обставинах дихати нікому не буде". У зв'язку із завантаженістю чергування поліцейський не проводив відеозйомку на бодікамеру, а застосував власний стільниковий телефон», – йдеться у постанові суду.

Ці відеозаписи з місця події суд визнав недопустимими, оскільки вони були зроблені не на бодікамеру з фіксацією дати і часу зйомки, а на звичайний телефон. Також поліцейський, на думку суду, не дотримався процедури після відмови чоловіка пройти тест на алкогольне сп’яніння.

Тож провадження відносно п’яного водіння начальника Любешівської податкової інспекції закрили. Також йому повернули вилучене посвідчення водія. Протягом 10 днів є можливість оскаржити це рішення, подавши апеляцію до Волинського апеляційного суду.