ПвК «Захід» отримало обладнання для знищення дронів-камікадзе на Львівщині
Новини Львова від ZAXID.NET за 26 жовтня
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У четвер, 26 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Задля захисту неба. ПвК «Захід» отримало перших 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони-камікадзе на Львівщині.
- Епідситуація в області. Упродовж місяця зростає кількість хворих на ГРВІ. За попередній тиждень їх виявили понад 10 тисяч.
- Втеча не вдалася. Через пункт пропуску «Шегині», що на Львівщині, водій мікроавтобуса намагався перевезти за кордон двох ухилянтів.
- Декомунізація триває. З Пагорба Слави у Львові демонтували радянський напис.
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