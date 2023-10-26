У четвер, 26 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Задля захисту неба. ПвК «Захід» отримало перших 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони-камікадзе на Львівщині.

Епідситуація в області. Упродовж місяця зростає кількість хворих на ГРВІ. За попередній тиждень їх виявили понад 10 тисяч.

Втеча не вдалася. Через пункт пропуску «Шегині», що на Львівщині, водій мікроавтобуса намагався перевезти за кордон двох ухилянтів.

Декомунізація триває. З Пагорба Слави у Львові демонтували радянський напис.

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