Дівчина, у якої немає посвідчення водія, керувала машиною п'яна

Ввечері четверга, 23 червня, львівські патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz E280, яким керувала 21-річна дівчина. Окрім того, що у водійки не виявилося посвідчення водія, вона була ще й добряче п'яна за кермом, повідомила прес-служба поліції.

Mercedes поліцейські зупинили на Тракті Глинянському. Машиною керувала мешканка Личаківського району.

«Посвідчення водія у неї не було і схоже, не буде ще дуже довго. Поліцейські виявили в неї ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,22 проміле», – йдеться у повідомленні поліції.

2,22 проміле алкоголю у крові – це результат, який перевищує допустиму норму алкоголю в 11 разів.

Патрульні склали на водійку протокол за керування автомобілем в стані сп'яніння, а також винесли постанову за керування без посвідчення водія.