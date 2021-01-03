П'яна 48-річна львів’янка їздила містом на автомобілі Peugeot 2008

У суботу ввечері, 2 січня, нетвереза 48-річна львів’янка на автомобілі Peugeot 2008 спершу в’їхала в інше авто на вул. Ярослава Осмомисла у Львові, а згодом в зупинку громадського транспорту на вул. Замарстинівській та намагалася втекти. Патрульні знайшли винуватицю ДТП та склали на неї п’ять протоколів.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що в суботу близько 20:00 патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Ярослава Осмомисла. 29-річний львів'янин повідомив, що автомобіль Peugeot 2008 здійснив зіткнення з його автомобілем Peugeot 508 і втік з місця події зустрічною смугою. Чоловік запам'ятав номерні знаки.

Водночас, інший екіпаж отримав виклик про те, що на вулиці Замарстинівській схожий автомобіль зніс зупинку громадського транспорту і дорожні знаки та поїхав з місця події в напрямку вулиці Липинського. Патрульні виявили на місці події уламки авто і номерні знаки. Номери збігалися з тими, які запам'ятав очевидець попередньої ДТП.

Під час обстеження прилеглих територій патрульній виявили авто та водійку на тій же вулиці. 48-річна львів'янка мала ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,5 проміле.

На порушницю склали п’ять протоколів – два за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ще два за ст.122-4 (втеча з місця ДТП) та за ч.1 ст.130 (керування у стані сп'яніння) КУпАП.