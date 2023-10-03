Водій інкасаторського авто в'їхав в острівець безпеки на вул. Городоцькій

У понеділок увечері, 2 жовтня, п’яний 50-річний водій інкасаторського авто вчинив ДТП у Львові і втік з місця події. Патрульні знайшли втікача та склали на нього три адмінпротоколи та постанову за керування без документів. Згодом за п’яну їзду без документів спіймали і напарника цього водія.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, увечері понеділка на вул. Городоцькій водій інкасаторського автомобіля вчинив ДТП, в'їхавши в острівок безпеки. З місця події він одразу поїхав, але патрульні знайшли втікача.

У 50-річного водія авто, мешканця Львова, виявили ознаки алкосп'яніння. Прилад Drager показав результат 2,27 проміле.

П’яна ДТП сталася на вул. Городоцькій

На нього склали протоколи за нетверезу їзду, за вчинену ДТП та за залишення місця автопригоди. Також винесли постанову за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом.

Під час оформлення матеріалів, напарник водія сів за кермо і заднім ходом намагався від'їхали від місця зупинки. Екіпаж зупинив чоловіка, він пояснив патрульним, що мусить відвезти гроші. Однак, цього він теж не зміг зробити, адже теж мав ознаки сп'яніння. Від перевірки він відмовився.

На чоловіка склали протокол за керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та постанову за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом.