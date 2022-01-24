На автомобілі були явні пошкодження і кров пішохода

У с. Ямпіль неподалік Львова водій автомобіля збив пішохода і втік з місця події. Патрульні розшукали водія, це 18-річний стриянин. Він був у нетверезому стані, ДТП вчинив на машині батька.

Аварія трапилася 23 січня близько опівночі. У поліцію повідомили очевидці, що водій збив пішохода і залишив травмованого молодого чоловіка у безпорадному стані. Вони ж і викликали швидку для потерпілого.

Поліцейські встановили винуватця за допомогою камер відеоспостереження на трасі Київ-Чоп. Власником автомобіля Kia Sorento виявився 44-річний мешканець міста Стрий.

«Патрульні поїхали за адресою реєстрації. Чоловік розповів, що автомобіль у користуванні 18-річного сина і він не відповідає на телефонні дзвінки. Батько повідомив, що знає, де він може перебувати. У сусідньому селі, поблизу приватного будинку виявили згаданий автомобіль з ознаками ДТП – пошкодженнями та плямами, схожі на кров», – розповіли у патрульній поліції Львова.

Хлопець вже спав у будинку, він мав ознаки алкосп’яніння. Своєї причетності до аварії він не заперечив. Далі справою займатимуться слідчі, які розпочали розслідування за ч.1 ст.286-1 ККУ (порушення ПДР у стані сп’яніння), що передбачає позбавлення волі до трьох років.

В обласному Центрі екстреної медичної допомоги ZAXID.NET повідомили, що пішохода, 20-річного львів’янина, з політравмою, забоями і черепно-мозковою травмою доставили в лікарню швидкої медичної допомоги. Він у важкому стані в реанімації.