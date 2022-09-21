П'яний водій поклав хабар на заднє сидіння поліцейського авто

У вівторок, 20 вересня, львівські патрульні зупинили на одному з блокпостів 37-річного водія Mazda 3, який був у нетверезому стані. Щоб уникнути відповідальності, він запропонував поліцейським хабар у 3 тис. грн (1 тис. грн і 50 євро).

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, автомобіль Mazda 3 зупинили вдень на одному з львівських блокпостів. Спілкуючись із 37-річним водієм, мешканцем Львова, поліцейські помітили у нього очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували йому пройти перевірку. Чоловік вагався, але погодився зробити це в медичному закладі.

За кермом був п'яний 37-річний львів'янин

У дорозі до медичного закладу водій спробував відкупитися і запропонував патрульним хабар. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не подіяли. У результаті порушник залишив на задньому сидінні службового авто поліції гроші у сумі 1 тис. грн та 50 євро.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності, водієві загрожує і кримінальна за пропозицію хабара.