Перевірка водія показала 2,11 проміле алкоголю

У понеділок увечері, 29 листопада, п’яний 49-річний львів’янин на Daewoo Lanos не вписався в поворот, виїхав на зустрічну та вчинив ДТП на вул. Личаківській.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 22:00 вечора. Водій автомобіля Daewoo Lanos, виїжджаючи з вул. Тракт Глинянський на вул. Личаківську, взяв значний радіус повороту і виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen T4.

Винуватець аварії не надав жодного документу. Патрульні встановили, що це 49-річний львів'янин. У нього виявили ознаки алкосп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,11 проміле.

На водія склали два протоколи – за керування в стані сп'яніння (ч. 1 ст. 130) та за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124) КУпАП. Також на нього винесли постанову за керування автомобілем без необхідних документів (ч. 1 ст. 126) КУпАП.