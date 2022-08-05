50-річний мешканець Тернопільщини їхав за кермом фури у стані алкогольного сп'яніння

У четвер, 4 серпня, біля пункту пропуску «Краківець» на Львівщині зупинили п’яного водія вантажівки. Аби уникнути відповідальності, він запропонував патрульним 10 тис. грн хабара, а згодом 12 тис. грн. Тепер водієві, окрім штрафу, загрожує кримінальна відповідальність.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився біля пункту пропуску «Краківець», що на кордоні з Польщею. Спершу п’яного водія фури Scania помітили працівники пункту пропуску та звернулися в поліцію.

Під час спілкування із 50-річним водієм патрульні виявили в нього очевидні ознаки алкогольного сп‘яніння. Пройти перевірку на стан сп’яніння мешканець Тернопільщини відмовився.

Під час складання на водія адміністративних матеріалів, він спробував відкупитися і запропонував хабар у 10 тис. грн. Патрульні попередили водія про кримінальну відповідальність за такі дії, однак він продовжував наполягати на своєму і збільшив розмір хабара до 12 тис. грн. Поліцейські грошей не взяли, а викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Окрім протоколу за керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та постанови за керування без документів (ч. 1 ст. 126 КУпАП), водієві загрожує і кримінальна відповідальність за пропозицію хабара (ст. 369 ККУ).