Чоловік виїхав на зустрічну смугу, його зупинили та затримали до приїзду поліції інші водії

У Чернівецькій області очевидці зупинили 46-річного водія фури DAF, який їздив смугою зустрічного руху. Інші водії запідозрили, що чоловік перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння і викликали поліцію. Виявилося, що 46-річний чоловік керував фурою із 15-кратним перевищенням допустимої норми алкоголю. Як зазначили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції, водій їхав у напрямку пункту пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією, на нього склали протокол за п’яне водіння.

Про інцидент у понеділок, 5 грудня, повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області. Виклик про ймовірно п’яного водія вантажівки DAF правоохоронці отримали від інших водії, які стали очевидцями події.

«Ще до прибуття екіпажу небайдужі громадяни зупинили нетверезого керманича та очікували поліцейських. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою алкотестера. Результат — 3,07 проміле алкоголю в крові», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі патрульної поліції ZAXID.NET уточнили, що затримали п’яного водія вантажівки інші водії, які побачили, як він виїхав на зустрічну смугу. «Водієм виявився 46-річний мешканець Чернівецької області, він рухався у напрямку контрольно-пропускного пункту "Порубне". Під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння виявилося, що чоловік перевищив допустиму норму алкоголю у понад 15 разів», – зазначили у патрульній поліції.

На 46-річного мешканця Буковини правоохоронці склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Далі справу розглядатиме суд.