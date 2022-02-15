За скоєння трьох ДТП, втечу та керування без прав водій заплатить понад 41 тис. грн штрафу

Водій автомобіля Opel за один вечір спричинив три аварії, з двох ДТП чоловік утік, на третій його затримала патрульна поліція. Виявилося, що винуватець аварій був дуже п’яний: чоловік перевищив допустимий показник алкоголю в 10 разів. Крім того, під час перевірки з’ясувалося, що водій позбавлений водійських прав. За скоєні аварії та порушення ПДР водієві загрожує понад 41,6 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Закарпаття, виклик про ДТП на вулиці Волошина в Ужгорода правоохоронці отримали ввечері понеділка, 14 лютого. «Заявниця повідомила, що припаркувала своє авто Dacia і вийшла з нього. У цей час водій Opel здійснив зіткнення з її автівкою та, не зупинившись, поїхав далі. Потім водій автомобіля Opel, здійснюючи маневр розвороту, зачепив інше авто і поїхав у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні передали в орієнтування автомобіль порушника і згодом екіпаж поліції особливого призначення помітив його на виїзді з Ужгорода, де водій вчинив ще одну ДТП. Під час перевірки документів поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

«Громадянин пройшов огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою «Драгера». Прилад показав 2,06 проміле, що майже в 11 разів перевищує допустимий показник. Окрім цього з’ясувалося, що чоловік позбавлений судом права керування автомобілем», – зазначають правоохоронці.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Закарпаття, за кермом автомобіля Opel перебував 26-річний мешканець Перечина. На нього склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 126 (керування автомобілем особою позбавленою права керування), ч. 1 ст. 130 (керування у стані алкогольного сп’яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП. Загальна сума штрафів склала понад 41,6 тис. грн.