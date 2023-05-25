Усіх учасників злочину затримали прикордонники та поліція

На Буковині правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася переправлянням чоловіків призовного віку за кордон. За підготовку документів та допомогою з перетином правопорушники зібрали 23 тис. доларів США. Проте сімом ухилянтам так і не вдалося потрапити в країну Євросоюзу.

П'ятеро буковинців організували канал незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. Через соцмережі та знайомих шукали охочих виїхати в країни Євросоюзу. Невдовзі знайшли семеро чоловіків, які зголосилися попри заборону перетнути кордон і заплатили за це 23 тис. доларів США.

«За даними слідства, четверо чоловіків та жінка налагодили злочинну схему переправлення ухилянтів через державний кордон в умовах воєнного стану. Бажаючих виїхати з України вони шукали протягом листопада 2022 року та у січні 2023 року», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Злочинна група зібрала кошти з чоловіків призовного віку. Пізніше ухилянтів довезли автомобілями до держкордону з Румунією і вже там на місці провели необхідний інструктаж для переходу межі поза пунктами пропуску. Однак перетнути кордон чоловікам не вдалося: їх викрили прикордонники.

Під час слідчих дій чоловіки розповіли, що за допомогу вони заплатили своїм знайомим. Правоохоронці встановили особи всіх п’ятьох організаторів: це жінка та четверо чоловіків, жителі Чернівців та прикордонних сіл. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон) та обрано запобіжні заходи. Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Додамо, що в Україні готують законодавчу базу щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Над такою ініціативою спільно працюють парламент та уряд.