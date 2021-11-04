Радіоведучі Люкс ФM разом зі своїм ранковим шоу «Зарядка» поїхали у Моршин. Адже останнім часом про це найвакцинованіше в Україні місто не чув хіба лінивий. Завітали сюди 2 листопада, аби на власні очі побачити місто, де від ковіду вакцинували 75% населення, а також розповісти про нього своїм слухачам.

«На сьогодні є двоє осіб госпіталізованих, але за весь період літо-весна жодна людина не була в реанімації, не була на ШВЛах і так далі. І, звісно, що не померла. Я дуже вдячний людям, що прислухалися до фахівців, епідеміологів, перш за все, і зробили вакцину вчасно», – розповів Руслан Ільницький, міський голова Моршина.

Тож радіоведучі Назар Бійчук та Таня Дубас привезли до Моршина не лише гарний настрій, а й чимало розваг та подарунків. Тож до ранкового ефіру могли приєднатися всі охочі. Так трапилось із Галиною, яка в цей час йшла із сином снідати.

«Зразу прокинулась, зразу потрібно щось сказати, а ти ще не орієнтуєшся. Враження незвичайні. Клас, такий адреналін зранку. Позитив на цілий день», – додала Галина, відпочивальниця.

Завітала на ефір і зіркова гостя – співачка Оксана Муха. З радіоведучими присвятили Моршину пісню.

Так люксівці і власним прикладом, адже усі вакциновані, і прикладом Моршина хочуть надихнути людей не зволікати і вакцинуватися.

«Ми поїхали в Моршин, бо це місто показало приклад всій Україні, що треба робити, щоби бути здоровими. Тут взагалі супер-здорове місто, тут всі займаються спортом, а тепер ще й більшість – вакциновані і, як ми знаємо, нема поганих випадків летальних або трагічних і це дуже круто. Ми хочемо цей досвід цим ефіром привезти і до Львова», – зазначив Михайло Безпалько, програмний директор Люкс ФM (Львів).

Зазначимо, що наразі з майже чотирьох тисяч мешканців у Моршині хворіє лише 29 людей. Але й ті мають легку форму.

Нагадаємо, у курортному містечку Моршин на Львівщині у квітні провели колективну вакцинацію від коронавірусу. Як повідомляв ZAXID.NET, станом на 26 жовтня, у Моршині двома дозами були вакциновані 74% дорослого населення. Із 20 червня й до початку серпня у місті не фіксували жодного випадку коронавірусу, а в лікарні не було жодного госпіталізованого з ковідом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter