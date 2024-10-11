Уже вдруге за цей рік американський президент Джо Байден відмовляється прибути до Європи на важливу для України подію. Вперше це сталося в червні, коли у Швейцарії відбувався Саміт миру. Відсутність там глави Білого дому суттєво понизила статус заходу. Чи допоміг би Байден практично своєю присутністю наближенню миру в Україні? Навряд чи. Але точно підтримав би міжнародний авторитет Зеленського, який, на жаль, всякає з кожним місяцем війни. І це дуже наочно ми могли спостерігати під час останнього візиту українського президента до США.

І от знову, Байден ігнорує вкрай важливий для нас захід – зустріч у форматі «Рамштайн», де 12 жовтня на американській військовій базі в Німеччині мали зібратися представники пів сотні світових друзів України, причому на рівні глав держав і урядів. Зрозуміло, що з таким статусом учасників на зустрічі мали б вирішуватися вкрай важливі для нашої країни питання, на тлі, м’яко кажучи, непростої ситуації на фронті. Очевидно, Зеленський планував репрезентувати перед широким колом партнерів свій славетний, але водночас таємничий «план перемоги». Очевидно, він знову спробував би домогтися від західних союзників дозволу на удари вглиб російської території. Знову попросив би більше зброї й амуніції, бо тієї, що надходить до України зараз, заледве вистачає для утримання оборони, та й то не надто успішної.

Але рішення глави Білого дому проігнорувати «Рамштайн» (і загалом візит до Німеччини, де окремо він планував зустрітися з канцлером ФРН Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером) фактично позбавило сенсу сам захід.

Чи варто із цього приводу вже починати кричати: «Зрада!»? Проклинати американського лідера, який «знову злив Україну»? Аж ніяк.

Передовсім треба чітко усвідомити: ну ніяк не міг Байден полишити Сполучені Штати в той момент, коли на східне узбережжя країни насувається ураган Milton, якому було присвоєно п'яту, найвищу категорію потужності. Метеорологи попереджають, що Milton може стати «найсильнішим ураганом, який навалиться на Флориду за останнє століття». Очікується, що шторм із поривами вітру швидкістю до 230 км/год вдарить по густонаселеному району Тампа-Бей на заході Флориди, а рівень моря в прибережних районах, як передбачають метеорологи, підвищиться до шести метрів. І це при тому, що регіон ще не встиг оговтатися від руйнувань, спричинених нещодавнім ураганом Helene, який забрав життя близько двох сотень людей.

Як уже писало наше видання, наразі ситуація з електоральними преференціями американців украй нестабільна. Соціологія фіксує, що фаворит президентських перегонів змінюється чи не кожного тижня. То кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс стрімко виривається вперед, то республіканський конкурент Дональд Трамп наздоганяє й переганяє її. Причому складна виборча система в Сполучених Штатах змушує головний фокус уваги сконцентровувати не стільки на загальнонаціональній соціології, як на семи хитких штатах – Аризоні, Неваді, Мічигані, Вісконсині, Джорджії, Північній Кароліні й Пенсильванії, – де й буде вирішуватися, хто стане наступним володарем Овального кабінету.

Насправді Байден дуже прагнув здійснити візит до Німеччини, як таке собі прощальне турне президента, що відходить. Він сам був ініціатором цієї поїздки. Американський президент хотів зайвий раз продемонструвати, що є лідером вільного світу, що здатен вирішувати глобальні проблеми. Адже на вже згаданій зустрічі зі Шольцом, Макроном і Стармером планувалося обговорити не тільки українське питання, але також ситуацію на Близькому Сході, можливості запобігання великій війні між Ізраїлем та Іраном тощо. Тому відмовився він від цього візиту з явною гіркотою в серці.

Але на мить собі уявіть, що Milton наробив би суттєвої шкоди житловим будівлям та інфраструктурі, і ще, не дай Боже, загинули б люди. А президент США тим часом перебуває в безпечній Європі, де вирішує цілком другорядні, на переконання багатьох американських виборців, питання, замість того, щоб сконцентруватися на рятувальних заходах у Флориді, моральній і матеріальній підтримці постраждалих мешканців. Уявили? Усвідомили, скільки відсоткових пунктів рейтингу через це втратить висуванка Байдена, віцепрезидентка Камала Гарріс за менше ніж місяць до голосування? Рівно стільки, щоб програти вибори 5 листопада і щоб наступним президентом США знову став Дональд Трамп. Той самий Трамп, який вважає Владіміра Путіна своїм другом, який з певних суб’єктивних причин недолюблює Україну, який довгий час, завдяки своєму впливу на конгресменів-республіканців блокував надання військової допомоги Україні, який називає Зеленського «вправним торгашем» тощо, тощо, тощо. Тому продумане, прецизійно вивірене, оперативне реагування американського керівництва на ураган і його наслідки є екзистенційно важливим для електорального виживання Демократичної партії і передовсім для політичного життя Камали Гарріс.

Ситуація, звісно, прикра для України. Уже точно відомо, що зустріч у форматі «Рамштайн» 12 жовтня не відбудеться. Але хай уже краще «Рамштайн» буде перенесено на кілька днів. Ще як варіант розглядається проведення цієї зустрічі на території Сполучених Штатів.

Так, у будь-якому разі важливі для України рішення – дозвіл на удари вглиб Росії і членство України в НАТО – щонайменше затягнуться в часі. А кожен день зволікань для України – це втрати людських життів, відступ ЗСУ з української території, послаблення переговорних позицій. Головне ж, що затягнеться в часі усвідомлення рівня західних лідерів залишатися готовими підтримувати Україну. Особливо на тлі ймовірної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Відкладається й узгодження спільної стратегії, якщо не перемоги, то принаймні миру.