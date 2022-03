Внаслідок обстрілу постраждалих немає

По Іраку в районі, де розміщене консульство США, здійснено ракетний удар – найімовірніше, з території Ірану.

Ракети впали біля консульства США і телестанції «Курдистан 24» у районі Салах-ед-Дін в Ербілі, повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на Іракське інформаційне агентство INA.

За попередніми даними, жертв немає. Внаслідок вибуху постраждала будівля телеканалу «Курдистан 24».

Як заявив голова Ербіля Омед Хошнав, у районі атаки впало кілька ракет. Водночас він зауважив, що «поки невідомо, що було ціллю – американське консульство чи аеропорт».

У соцмережах поширюють відео, які нібито зняли мешканцяі Ірану, з яких видно запуск ракет з території цієї країни. Геолокація щонайменше одного з цих відео – іранський Хасабад, де розміщена воєнна база.

Як повідомив телеканал Al Arabiya, йдеться про іранські ракети «Фатех-110».

Іранські ЗМІ запевняють, що ціллю нібито були «об’єкти Моссаду» – національної розвідувальної служби Ізраїлю. Це, мовляв, помста за двох іранських офіцерів, яких ізраїльські спецслужбовці вбили в Сирії.

Як повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко, в іранських телеграм-каналах тим часом публікують дописи з натяками на те, що ця атака здійснена на підтримку російських загарбників в Україні.

«Z and V you are not alone» («Z та V, ви не самотні») – зазначається в телеграм-каналі Sabereen News. Це антиамериканський дезінформаційний ресурс, розрахований на іракську аудиторію, який, імовірно, фінансує Росія. Як відомо, Z та V – символи війни російських загарбників проти України.

Як зауважив Цаплієнко, однією з версій загострення в регіоні може бути бажання Росії розпочати там конфлікт через те, що Іракський Курдистан може постачати якісну та дешеву альтернативу російській нафті. Зазначимо, що раніше США відмовилися від російської нафти.