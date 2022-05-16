Полонський райсуд призначив 51 тис. грн штрафу водієві ВАЗ, якого втретє за рік піймали п'яним за кермом. Чоловіка зупинили в селищі Понінка на Хмельниччині, огляд на стан сп'яніння він проходити відмовився. Суд визнав його винним та призначив штраф. Якщо він його не сплатить, суму штрафу подвоять до 102 тис. грн. Водночас автомобіль у нього вилучати не будуть, оскільки ВАЗ зареєстрований на іншу людину.

Про постанову Полонського райсуду стало відомо у понеділок, 16 травня, після повідомлення прес-служби Хмельницького апеляційного суду. Коли саме виявили п'яного водія, не уточнюють. Відомо, що це сталось вночі, близько 23:00 у селищі Понінка Шепетівського району. Поліцейські, які зупинили 34-річного водія ВАЗ-2102, помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, на що він відмовився.

У суді чоловік свою провину визнав повністю. «Як встановив суд, права керувати автомобілем він не мав: торік у серпні Бородянський районний суд Київської області позбавив його водійських прав на 10 років за вчинення аналогічного правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав чого винним у порушенні ч.3 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню) та призначив 51 тис. грн штрафу. Цю суму він повинен сплатити протягом 15 днів з моменту вручення постанови. Якщо він цього не зробить, суму штрафу подвоять до 102 тис. грн.

Відомо, що водійське посвідчення у чоловіка не вилучали, оскільки офіційно його у нього вже немає. Також суд постановив не вилучати автомобіль ВАЗ, оскільки він зареєстрований на іншого власника.