Публічний звіт фракції «Європейська Солідарність» у ЛМР

Найбільша у Ратуші депутатська фракція «Європейська Солідарність» першою серед інших фракцій організувала публічний звіт для мешканців Львова. Говорили про роботу за 2024 рік: як попри нелегкі виклики війни вдалося розвивати місто та робити його прикладом для інших регіонів. У сесійній залі Львівської міської ради зібралися містяни, серед яких чимало військових, волонтерів, громадських та культурних діячів.

Звіт стартував зі слів подяки Збройним Силам України, медикам та волонтерам. Також депутати вшанували пам’ять колег, які відійшли у вічність – Юрія Ломаги, Олени Пасевич та Юрія Гриніва. Подякували колезі-депутатці Тетяні Шевченко, яка з перших днів широкомасштабного вторгнення служить військовим медиком на фронті.

У відеоролику презентували досягнення та ініціативи у сфері підтримки військових, соціального захисту, розвитку освіти, спорту та міської інфраструктури.

«Фракція «Європейська Солідарність» у Львівській міській раді мала один ключовий пріоритет – підтримку наших Захисників і мешканців громади, – розповів під час звіту голова фракції «Європейська Солідарність» у Львівській міській раді Петро Адамик. – У 2024 році виділили 1,1 мільярда гривень із міського бюджету на потреби армії, запустили програму ваучерної підтримки для ветеранів, спрямували 15,6 млн грн на матеріальну допомогу родинам військових, ветеранам, людям з інвалідністю та соціально вразливим категоріям. Водночас спільними силами продовжували змінювати Львів».

Петро Адамик відзначив, що депутати від ЄС продовжують підтримку освітян та тренерів – так, вдалося продовжити дію програми «Вчитель, що надихає» до 2030 року та ініціювати аналогічну програму «Тренер, що надихає».

«Львів – перше місто України, яке ухвалило Молодіжну стратегію 2025–2035 років, – продовжує розмову депутат. – Також розвиваємо шкільний спорт і оновлюємо спортивні зали. Це лише частина нашої роботи, але за кожною цифрою стоять реальні люди, які отримали допомогу та підтримку. Ми не зупиняємось і будемо працювати ще більше для нашого міста та країни».

Депутатка від ЄС Уляна Пак відзначила, що торік особливо дбали про безбар’єрність Львова: не лише фізичну, а й інформаційну, цифрову, освітню… Депутат Роман Грицевич розповів про успішне просування проєкту з відбудови музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Музей, який вщент зруйнував російський дрон, потребує відбудови. Громадський комітет, який створено за ініціативи ЄС, готовий взяти на себе відповідальність за відбудову музею Шухевича (у разі ігнорування цього процесу місцевою владою такі ризики все ж є).

Звіт депутатів від ЄС фінішував відкритим обговоренням, де мешканці Львова мали змогу поставити депутатам запитання, висловити пропозиції щодо роботи та проєктів розвитку міста Лева.

«Запевняємо, що у 2025 році продовжимо роботу над реалізацією важливих ініціатив, підтримкою військових, ветеранів та соціальних програм для громади міста», – підсумував Петро Адамик.

Публікація підготована пресслужбою партії «Європейська Солідарність» і опублікована на правах реклами