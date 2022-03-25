Американська розвідка повідомляє, що частина ракет, які російські військові опускають по об’єктам в Україні, має коефіцієнт відмови до 60%. Для високоточних ракет, які використовує Росія у цій війні, високим вважається показник відмови, що перевищує 20%. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Одразу три офіційні особи США, посилаючись на дані американської розвідки, повідомили Reuters, що деякі високоточні ракети РФ, які країна-агресор використовує в Україні, мають коефіцієнт відмови на рівні 60%. Офіційні особи заявили Reuters, що, за оцінками США, рівень невдач Росії змінюється щодня. Це залежить від типу ракети, що запускається, і іноді коефіцієнт невдачі може перевищувати 50%. Двоє з офіційних осіб США сказали, що цей рівень вже досяг 60%. Один із чиновників сказав, що російські крилаті ракети повітряного базування мали відмову в діапазоні від 20% до 60% залежно від дня.

Ці дані пояснюють, чому Росія зазначає невдач у досягненні основних цілей її вторгнення місяць тому, наприклад, нейтралізувати українські ВПС, незважаючи на очевидну силу її військових проти значно менших збройних сил України. Офіційні особи США, які спілкувались з журналістами на умовах анонімності, не розкрили інформації, що саме спричиняло високі показники відмов російських ракет. Такий високий рівень відмов може мати кілька причин: від невдач запуску до того, що ракета не вибухнула при ударі.

За оцінками Пентагону, Росія запустила вже понад 1100 ракет різних видів з початку війни. Американські спецслужби не повідомляють, скільки з цих ракет потрапили до своїх цілей, а скільком не вдалось. За даними проекту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія розмістила в Україні два типи крилатих ракет повітряного базування – Х-555 і Х-101. Двоє експертів, опитаних Reuters, сказали, що будь-який рівень відмови від 20% буде вважатися високим для крилатих ракет.

З даними американської розвідки, під час атаки Міжнародного центру миротворчості на Львівщині коефіцієнт відмов крилатих ракет був особливо високим.