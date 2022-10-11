Зранку 10 жовтня Росія завдала масових ракетних ударів по Україні

Сполучені Штати Америки вважають, що росіяни планували масовані обстріли України ще до вибуху на Кримському мосту 8 жовтня. Про це повідомляє CNN з посиланням на коментар речника Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Найімовірніше, це було те, що вони планували протягом досить тривалого часу. Це не означає, що вибух на Кримському мосту міг прискорити деякі з їхніх планів», – сказав Кірбі.

Він зауважив, атаки такого масштабу не могли бути сплановані за кілька днів.

Водночас речник Ради національної безпеки Білого дому не зміг відповісти, чи остаточно Путін перейшов від стратегії програшної війни на полі бою до кампанії з підриву морального духу цивільного населення та завдання руйнівної шкоди українським містам та інфраструктурі.

Таким чином дані США фактично заперечують повідомлення низки пропагандистських ресурсів, які пов’язували удари по Україні 10 жовтня з підривом Кримського мосту, що стався 8 жовтня.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 10 жовтня Росія завдала масових ракетних ударів по Україні. Відомо, ворог випустив по українських територіях 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Українським захисникам вдалося збити 43 ракети та 13 БПЛА. За підрахунками журналу Forbes, на ранкову атаку по Україні РФ витратила ракет на 400-700 млн доларів.

Згідно з оновленими даними, внаслідок злочинних дій окупантів загинуло 19 людей, ще 105 – поранені.

Президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО.