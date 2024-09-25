Російський завод «Купол» з китайськими фахівцями розробляють ударні дрони для війни в Україні

Росія запустила в Китаї секретну програму з розробки й виробництва ударних безпілотників дальнього радіуса дії для використання у війні проти України. Про це в середу, 25 вересня, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в європейській розвідці та документи російського оборонного підприємства, яке працює над проєктом.

Згідно з одним із документів, Іжевський електромеханічний завод «Купол», що є дочірнім підприємством російського концерну «Алмаз-Антей», розробив і провів льотні випробування нової моделі безпілотника під назвою «Гарпія-3» (G3) в Китаї за допомогою місцевих фахівців. Про це ідеться у звіті, який «Купол» надіслав до міністерства оборони Росії на початку цього року. Згодом компанія повідомила, що може виробляти безпілотники, включаючи G3, у великих масштабах на заводі в Китаї, для використання в «спеціальній військовій операції» в Україні.

Зазначається, що дрон G3 може пролетіти близько двох тис. км з корисним навантаженням 50 кг. Зразки G3 та інші моделі безпілотників китайського виробництва були доставлені в російський Іжевськ для подальших випробувань із залученням китайських фахівців.

Згідно з рахунками-фактурами, завод «Купол» отримав сім військових безпілотників китайського виробництва, в тому числі два безпілотники «Гарпія-3» (G3). Іжевський електромеханічний завод «Купол» повідомив, що протягом восьми місяців підприємство в Китаї буде готове до виробництва штурмового БпЛА китайської розробки REM 1 з корисним навантаженням 400 кг. Джерела в європейській розвідці заявили, що ця технологія буде схожа на американський дрон Reaper.

У документах не вказано, де саме в Китаї знаходиться завод із випуску безпілотників, пов'язаний з російськими оборонними компаніями, та коли він запрацює. Утім він розміститься на площі у 80 га і зможе виробляти 800 безпілотників на рік.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що йому нічого не відомо про такий проєкт, додавши, що в країні діють суворі заходи контролю за експортом дронів, або безпілотних літальних апаратів (БпЛА). «Купол», «Алмаз-Антей» і Міністерство оборони Росії не відповіли на запити видання.

Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялось, що Китай постачав до Росії товари подвійного призначення – компоненти, які можуть бути використані в системах озброєння, мікроелектроніку і верстати для танків, а також ділився супутниковими знімками військових цілей з Росією. У відповідь на це Китай заперечив будь-яке надання зброї сторонам конфлікту в Україні й запевнив, що суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Також ЗМІ та урядова розвідка США неодноразово заявляли, що Росія купує у Китаю безпілотники для використання у військових цілях, зокрема проти України. Наприкінці липня Китай заявив, що з 1 вересня заборонить експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватися у військових цілях або в терористичній діяльності.