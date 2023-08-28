Знищена російська військова техніка

Російська влада, швидше за все, скасувала заплановані спільні стратегічні навчання «Захід-23» – великий щорічний захід, який мав стати кульмінацією року військової підготовки. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року, йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві розповіли, що з 2010 року у Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань «Захід-23» по всій країні. Однак з 2021 року Росія проводила «Захід-23» на заході Росії щонайменше раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Зокрема, 2021 проводилися найбільші російські навчання з радянських часів.

Розвідники наголошують, що неефективність російських військових в Україні показала, що навчання «Захід» «мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи».

«Росія, ймовірно, скасувала «Захід-23», тому що в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань «Захід» під час війни», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 28 серпня становлять близько 261310 осіб особового складу.