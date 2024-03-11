Росія щомісяця виробляє 250 тис. артилерійських снарядів, що втричі більше, ніж Сполучені Штати Америки та Європа виробляють для України. Про це у понеділок, 11 березня, повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела у розвідці НАТО.

Зазначається, що згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, Росія виробляє щомісяця 250 тис. снарядів на місяць або три млн на рік. Водночас США та Європа протягом року можуть виготовити близько 1,2 млн боєприпасів для України.

Збройні сили США планують щомісяця виробляти 100 тис. артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що становить менше половини від російського місячного виробництва. Але навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 млрд доларів призупинено в Конгресі, розповів журналістам армійський чиновник.

За словами представника НАТО, заводи в Росії працюють цілодобово. Близько 3,5 млн росіян працюють в оборонному секторі, порівняно з 2-2,5 млн до війни. Крім того, до Росії експортують снаряди з Ірану та Північної Кореї. У 2023 році Іран надіслав РФ щонайменше 300 тис. артилерійських снарядів, а Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з мільйонами снарядів.

Все це дає змогу Росії вистрілювати на полі бою близько 10 тис. снарядів на день, тоді як Україна вистрілює 2 тис. снарядів.

«Питання номер один, яке ми спостерігаємо зараз, – це боєприпаси... Тому що саме в цьому Росія дійсно має значну перевагу у виробництві та значну перевагу на полі бою», – цитує CNN представника НАТО.

Водночас за словами джерел CNN, нарощування виробництва Росії все ще недостатньо, щоб задовольнити її потреби. Представники західної розвідки не очікують, що Росія досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі. За словами офіційних осіб, російські виробничі потужності також обмежені: російські заводи, ймовірно, досягнуть піка у наступному році.

Також співрозмовник CNN вважає, що у разі швидкого надходження допомоги для України «ще не все втрачено».

Крім того, за даними розвідки, найбільшою проблемою для Росії є виробництво танків та іншої бронетехніки. У РФ випускають близько 125 танків на місяць, але переважна більшість – це старі моделі, що були відремонтовані.