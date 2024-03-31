Росіяни намагаються посилити прикордоння РЕБ та ППО, а також вдосконалюють укріплення

Росія розпочала зміцнення ділянок кордону на Бєлгородщині, Курщині та Брянщині після атак російських добровольців. Наразі росіяни тренують особовий склад та планують перекинути у прикордонні області Росії підрозділи з тимчасово окупованих територій України, повідомили у прес-службі Головного управління розвідки у суботу, 30 березня.

Рейди військовослужбовців «Російського добровольчого корпусу», легіону «Свобода Росії» та «Сибірського батальйону» змусили російську владу укріплювати прикордонні зони. Зокрема, наразі Росія працює над зміцненням кордонів у Брянській, Бєлгородській та Курській області, куди раніше вже заходили російські добровольці.

«Особовий склад угруповань військ Росії “Курск”, “Брянск” та “Бєлгород” тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури», – повідомили у прес-службі ГУР.

У прикордонних регіонах росіяни зміцнюють, маскують та вдосконалюють укріплення. У прес-службі ГУР зазначили, що окупанти також намагаються збільшити там кількість протидронових засобів, РЕБ та ППО.

Розвідники повідомили, що до Курської області, яка межує з Сумщиною, росіяни планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ЗС Росії, що дислокується на тимчасово окупованій Луганщині. Крім того, росіяни проводять вишкіл новобранців – зокрема, в донецькому Маріуполі.

Нагадаємо, 12 березня російські добровольці зайшли на територію двох областей Росії – Курської та Бєлгородської. За приблизно тиждень бойових дій на території Росії бійці РДК, легіону «Свобода Росії» та «Сибірського батальйону» знищили понад 600 військовослужбовців РФ та 113 одиниць техніки.