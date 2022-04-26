За війну в Україні росіянам обіцяють захмарні зарплати та безкарне мародерство. Про це повідомили в українській розвідці. Більшість росіян, попри величезну вірогідність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі, повідомляє видання «Лівий берег» з посиланням на українську розвідку.

«Ось така загадковість російської душі… та можливість заробити на смерті рідних», – додають в ГУР.

Міноборони РФ заманює своїх громадян на військову службу обіцянками захмарних зарплат, соціальних пільг і запевненнями у безкарності мародерства на війні в Україні.

Але попри обіцянки влади, за період січень – квітень 2022 року лише в Центральному військовому окрузі Росії було укладено 2861 контракт на проходження військової служби. Українська розвідка оприлюднила відомості про цих військовослужбовців і попередила, що «за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності».

Зазначимо, що в Росії серед осіб призовного віку фіксують масові відмови, а також самокаліцтва і переховування від призову.

Тож Росія поповнює «людський ресурс» частин, які понесли значні втрати в боях із українськими захисниками, чеченцями. Йдеться про ув'язених, в тому числі й родичів опозиціонерів.

«Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхньої подальшого виправляння в зону бойових дій. Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України», – розповіли в українській розвідці.

Зокрема збирають інформацію про:

умовно засуджених;

засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;

засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;

засуджених за особливо тяжкі злочини.

За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі. По-перше, поповнити «людський ресурс» частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками. По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні.

Нагадаємо, також РФ розпочала примусову мобілізацію на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей, зокрема медиків.