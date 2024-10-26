Повітряні сили зафіксували 98 засобів повітряного нападу росіян

У ніч на 26 жовтня росіяни атакували Україну сімома ракетами різних типів та 91 ударним БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на суботу, 26 жовтня, Повітряні сили зафіксували 98 засобів повітряного нападу росіян, серед яких:

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23,

2 керованих авіаційних ракет Х-59,

2 ракет невстановленого типу,

91 ворожого БПЛА.

Результати роботи ППО 26 жовтня

44 російських безпілотники ППО вдалося збити у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях. Інші цілі вдарили по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра, є загиблі серед мешканців.



Крім цього, один безпілотник полетів в напрямку Білорусі, а 44 БПЛА було локаційно втрачено.

Наслідки російської атаки

Увечері 25 жовтня окупанти атакували ударним дроном житлову багатоповерхівку у Києві. Того ж вечора росіяни завдали удару по Дніпру. У столиці загинула одна людина та ще 6 отримали поранення. У Дніпрі загинули троє мешканців, 21 – поранено.

Вдень 26 жовтня через атаку ударними безпілотниками у Хмельницькому та ще трьох населених пунктах району зникло енергопостачання.