Переважна більшість осіб, які підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, крім матеріальної

У Ставропольському краї РФ у межах Південного військового округу розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У зведенні зазначається, що окрім доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини.

«У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України», – йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними Генштабу, переважна більшість осіб, які підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, крім матеріальної.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила понад 197 тис. військових особового складу. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.