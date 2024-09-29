Руйнування зафіксували у трьох районах міста

У неділю, 29 вересня, російська армія атакувала авіаційними бомбами Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Сьогодні о 05:18 Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Згодом мешканців Запоріжжя сповістили про загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Перші вибухи пролунали близько 5:36.

Як зазначив Федоров, у місті нарахували понад 10 вибухів. Під атакою росіян опинилися багатоповерхівка та приватні будинки.

Після обстрілу здійнялося кілька пожеж, руйнування зафіксували у трьох районах міста:

Шевченківському,

Комунарському,

Олександрівському.

Станом на 8:36 відомо про 6 поранених, двох з них госпіталізували.

Крім цього, через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя.

Нагадаємо, російські війська у суботу, 28 вересня, зранку двічі атакували медичний заклад у Сумах за допомогою безпілотників.

Того ж дня росіяни FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Харківської області. Внаслідок атаки загинув суддя Верховного суду.