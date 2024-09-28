Військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу

У ніч на суботу, 28 вересня, російські війська завдали комбінованої атаки, випустивши по Україні 4 ракети та 73 ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 28 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу противника», – зазначають Повітряні сили.

Відомо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну, запустивши:

дві балістичні ракети «Іскандер-М» із окупованого Криму;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області,

73 ударні БПЛА типу «Shahed» із Курська, Приморсько-Ахтарська, Орела та мису Чауда у Криму.

Робота ППО вночі 28 вересня

ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Українським бійцям вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних безпілотників. Крім цього, один безпілотник полетів назад до Росії, ще три були локаційно втрачені на території України.

Атака росіян 28 вересня

На Полтавщині уламки збитих уночі безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру.

На Одещині зафіксували влучання ракети. Внаслідок російської атаки частково зруйнована база відпочинку.

На Рівненщині уламки збитого безпілотника пошкодили ЛЕП, без світла залишились 79 споживачів.