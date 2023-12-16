В ніч на суботу, 16 грудня, Росію атакували безпілотники. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За словами Романа Старовойта, були атаковані два райони у Курській області: Дмитрівський та Залізногірський. Зокрема, у селі Крупець Дмитрівського району три «прильоти». За попередньою інформацією, у 8 будинках пошкоджені паркани, вікна та дахи.

Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва – пошкоджено компресорну станцію.

У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, що живить один із об'єктів Михайлівського ГЗК. На місце для усунення наслідків виїжджали аварійні бригади.

Губернатор Курської області запевняє, що постраждалих немає.

Роман Старовойт заявив, що Курську область атакували безпілотники ЗСУ. В Україні цю атаку поки що не коментували. За даними «Української правди» безпілотники на Курщині – продовження «планової роботи» ГУР.

Нагадаємо, 5 грудня Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі та ранку нібито було збито 41 безпілотник, які ЗСУ запустили по об'єктах в тимчасово окупованому Криму.