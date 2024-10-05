Атаковане безпілотником підприємство у Бєлгородській області

В ніч на суботу, 5 жовтня, десять невідомих безпілотників атакували три області Росії. Під удар потрапили підприємства.

За інформацією, губернатора Воронезької області Алєксандра Гусєва, невідомі безпілотники вночі атакували два підприємства. Внаслідок атаки на одному із них сталась пожежа. Крім того, стверджує Гусєв, один чоловік отримав осколкове поранення руки. На іншому підприємстві, за словами губернатора, руйнувань та постраждалих немає.

За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», дрони атакували в Росії два спиртзаводи: у Старому Осколі Бєлгородської області та Новохоперському районі Воронезької області. Зазначимо, що про атаку дрона на нібито цивільне підприємство губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомляв у п’ятницю, 4 жовтня, о 22:30, але потім це повідомлення зникло з його Telegram-каналу.

Водночас російське міністерство оборони заявило про збиття десяти ударних БпЛА в ніч на 5 жовтня: сім безпілотників нібито збили над Бєлгородською областю, один – над Воронезькою та два – над Курською областю.

Нагадаємо, в ніч на 4 жовтня у Воронезькій області Росії внаслідок атаки дрона-камікадзе загорілась нафтобаза.

29 вересня Сили оборони завдали ударів по арсеналу зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у російській Волгоградській області. Того ж дня безпілотники атакували Єйськ у Краснодарському краї, звідки росіяни запускають Shahed.