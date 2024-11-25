ППО працювала у 14 областях України

В ніч на понеділок, 25 листопада, українські військові ліквідували 71 російський БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Вночі 25 листопада радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили у повітряному просторі України 145 російських БПЛА. Ударні дрони та безпілотники невстановленого типу російські війська запустили з кількох напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.

Станом на 11:00 ППО ліквідувала 71 БПЛА у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 71 безпілотник було локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ. Крім цього, один дрон полетів у бік Білорусі.

Робота ППО 25 листопада

Зокрема, під час атаки у Києві зафіксували падіння уламків. У Дніпровському районі збиті БПЛА пошкодили автомобілі, тоді як у Дарницькому районі столиці обійшлося без потерпілих та руйнувань.



Повітряні сили також повідомили, що у неділю, 24 листопада, з 10:00 по 17:30 війська Росії завдали повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Військові підкреслили, що раніше росіяни запускали безпілотники лише у нічний час, однак зараз противник застосовує ударні БПЛА і протягом дня.

Нагадаємо, що це друга дронова атака такого масштабу. 10 листопада Повітряні сили повідомили про найбільший обстріл російськими БПЛА з початку повномасштабної війни. Того дня ППО збила 62 безпілотники.