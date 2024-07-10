Одна із ракет Х-101, якою росіяни обстрілювали Київ, потрапила в об'єктив очевидців

Російська ракета Х-101, яка 8 липня зруйнувала будівлю на території київської дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, складалася з компонентів, вироблених на Заході. Про це у середу, 10 липня, пише газета Financial Times.

Видання зазначає, що Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії і має ключове значення в російській кампанії нанесення повітряних ударів по Україні.

З посиланням на експертів газета пише, що Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Виробництво ракет прямо залежить від запчастин, які надходять із західних країн, зокрема, США. Відтак, подальше масштабування виробництва ракет, якими завдають ударів по Україні, вказує на успіх Кремля в обході західних санкцій.

Так серед уламків ракети, знайдених після ударів по «Охматдиту», є два компоненти, марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії. Решта знайдених деталей – вироблені американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Усі товари призначені, головним чином, для цивільних цілей, причому деякі з них досить старі. Проведений журналістами аналіз російських документів свідчить, що російські компанії у 2023 році змогли отримати деталі, просто купивши їх на відкритому ринку та імпортувавши через Китай. Хоча на деталях і вказано, що вони були виготовлені західними виробниками, однак на практиці всі вони були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані або Таїланді.

Видання також посилається на аналіз Офісу Президента України, який свідчить про те, що укомплектований Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

«Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону», – цитує газета провідну наукову співробітницю з питань санкцій в Інституті KSE в Києві Олену Білоусову.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України опублікувала фото уламків ракети, які знайшли на місці влучання у дитячу лікарню в Києві і заявила що отримала неспростовні докази цілеспрямованого ракетного удару з боку росіян.