Зв'язок із Миколою Різаком пропав 1 квітня

Міський голова Таврійська на Херсонщині Микола Різак потрапив у полон до росіян. Зв’язок із ним зник увечері 1 квітня. У ранковому повідомленні Таврійської міської територіальної громади за 2 квітня зазначено, що зв’язок із Миколою Різаком було втрачено напередодні ввечері.

«З вечора першого квітня відсутня інформація про місце перебування міського голови Таврійська Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими. Мета ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до очільника міста достовірно поки не встановлені. Сподіваємось, що з Миколою Івановичем усе гаразд і він матиме змогу якнайшвидше продовжити виконання своїх службових обов’язків міського голови, який персонально відповідає за життєдіяльність 18-тисячної громади», – зазначено на сторінці Таврійської міської територіальної громади.

Відомо, що 1 квітня Микола Різак ще провів нараду щодо організації роботи та фінансування закладів охорони здоров'я, освіти та культури в умовах дії воєнного стану.

Зазначимо, що схожі випадки трапляються доволі часто. Про викрадення представників місцевого самоврядування та активістів повідомляли у містах, де тривають військові дії. До прикладу, російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова, заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. На Запоріжжі викрали голову Мелітопольської райради Сергія Прийму, а також захопили гендиректора місцевого медіахолдингу Михайла Кумока. Також представників місцевого самоврядування росіяни викрали на Чернігівщині. А у місті Балаклія на Харківщині росіяни викрали мера і двох посадовців. Деяких викрадених невдовзі відпускали, частину росіяни утримували. Також ZAXID.NET повідомляв про вбивство декількох викрадених мерів українських міст.