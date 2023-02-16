Внаслідок артилерійського обстрілу російськими воєнними злочинцями села Зміївка в Бериславському районі Херсонської області загинуло подружжя, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Як йдеться в повідомленні, обстріл стався вранці в четвер, 16 лютого. Снаряд поцілив прямо в будинок.

«Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей. Російські артилеристи знали куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини», – сказано в повідомленні.

Наразі про вік загиблих інформації немає.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Смерч» житловий сектор Покровська Донецької області. Снаряд влучив у п’ятиповерхівку. Загинули троє людей.

А вночі 16 лютого російські воєнні злочинці вдарили ракетами по приватному житловому сектору Павлограда на Дніпропетровщині, загинула літня жінка.