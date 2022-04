Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів на сторінці у Facebook.

«Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН. Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації», – написала Олеськів.

Відповідне рішення підтримали 40 країн.

Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав. Це:

Сирія; Білорусь; Казахстан; Нікарагуа; Зімбабве; Алжир; Боснія і Герцеговина; Північна Корея; Китай; Єгипет.

«Бажаний для Росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях», – написала голова ДАРТ.

Результати голосування також прокоментував Зураб Пололікашвілі, очільник Всесвітньої туристичної організації.

«Наші постулати чіткі: сприяння туризму заради миру та загальної поваги до прав людини. Лише члени, які дотримуються цього, можуть бути частиною Всесвітньої туристичної організації», – написав він у Twitter.

UNWTO was the first @UN agency to address the membership of Russia.



Today, Russia announced their intention to withdraw from @UNWTO.



Our statues are clear: promotion of tourism for peace & universal respect for human rights. Only Members that abide by this can be part of UNWTO.