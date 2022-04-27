Рішення підтримали 40 країн, проти виступили 11

Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів на сторінці у Facebook.

«Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН. Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації», – написала Олеськів.

Відповідне рішення підтримали 40 країн.

Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав. Це:

Сирія; Білорусь; Казахстан; Нікарагуа; Зімбабве; Алжир; Боснія і Герцеговина; Північна Корея; Китай; Єгипет.

«Бажаний для Росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях», – написала голова ДАРТ.

Результати голосування також прокоментував Зураб Пололікашвілі, очільник Всесвітньої туристичної організації.

«Наші постулати чіткі: сприяння туризму заради миру та загальної поваги до прав людини. Лише члени, які дотримуються цього, можуть бути частиною Всесвітньої туристичної організації», – написав він у Twitter.

UNWTO was the first @UN agency to address the membership of Russia.



Today, Russia announced their intention to withdraw from @UNWTO.



Our statues are clear: promotion of tourism for peace & universal respect for human rights. Only Members that abide by this can be part of UNWTO. pic.twitter.com/suDX05iCf8 — Zurab Pololikashvili (@pololikashvili) April 27, 2022

Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо, що найбільший туроператор Європи TUI надіслав вимогу від готелів Туреччини скасувати бронювання російським туристам. Компанія закликала турецькі готелі виселити навіть тих росіян, які вже перебувають у Туреччині.