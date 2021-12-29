П'яний водій Skoda Fabia спричинив ДТП з фурою, яка в результаті перегородила частину траси

У середу, 29 грудня, на трасі Київ-Чоп поблизу села Ямпіль на Львівщині ускладнений рух через ДТП, яка сталася з вини п’яного водія напередодні увечері. На трасі організовано реверсний проїзд транспорту.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що 31-річний мешканець Львівщини на автомобілі Skoda Fabia не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN з цистерною із пропаном. Аварія сталася 28 грудня увечері близько 21:30 на трасі Київ-Чоп між селами Ямпіль та Кам’янопіль. Унаслідок ДТП фура з'їхала у кювет і рух на одній смузі ускладнився. У винуватця ДТП – водія Skoda Fabia – поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння, і перевірка на пристрої Drager підтвердила це. Результат – 1,57 проміле.

П'яний 31-річний водій Skoda Fabia вчинив ДТП на трасі біля Львова

На порушника склали два протоколи – за керування в стані сп'яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП). Обидва водії від госпіталізації відмовилися.

Патрульні впродовж усієї ночі регулювали рух транспорту і продовжують це робити станом на ранок 29 грудня. На трасі організовано реверсний проїзд транспорту.