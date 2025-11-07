Служба безпеки України оголосила підозру меру Москви Сєргєю Собяніну. За даними СБУ, він мобілізував на війну проти України майже 100 тис. людей. Про це у п’ятницю, 7 листопада, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, на початку повномасштабного вторгнення Собянін організував мобілізацію близько 90 тис. жителів міста. З них 70 тис. завербували через московські пункти відбору на військову службу за контрактом.

«Для організації мобілізаційної роботи та іншого сприяння збройним угрупованням рашистів Собянін очолив профільну групу у складі Координаційної ради при уряді РФ У цьому статусі чиновник допомагає міноборони країни-агресора розгортати додаткові місця для мобілізованих та нових підприємств військово-промислового комплексу Росії», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, Собянін відправляє техніку та працівників московських комунальних підприємств на тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини для облаштування фортифікацій та укріпрайонів російських військових.

Слідчі оголосили Собяніну підозру у пособництві в веденні агресивної війни, що вчинене групою людей (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

Зауважимо, що з липня 2022 року Собянін перебуває під санкціями Євросоюзу за причетність до ведення війни проти України.