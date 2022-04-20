Путінський пропагандист Армен Гаспарян

СБУ заочно повідомила про підозру російському журналісту та публіцисту Армену Гаспаряну за його публічні заклики до геноциду українського народу.

«В своїх «працях» автор публічно закликав до проведення репресій над українським населенням та здійснення геноциду нації. Зокрема, в книзі «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков» автор просуває видумані наративи щодо неспроможності становлення української держави. А також закликає керівництво Росії до вчинення військового нападу на Україну для проведення «денацифікації», – повідомили у середу, 20 квітня, в СБУ Львівщини, працівники якої долучалися до документування злочинів журналіста.

В СБУ зазначили, що описані в згаданій книзі антиукраїнські заклики є одним із виправдань керівництва Росії перед своїм населенням за злочини масштабного геноциду, які зараз РФ творить в Україні. Підтверджений факт закупівлі цієї книги управлінням справами президента РФ для службового користування посадових осіб.

Наразі Армену Гаспаряну повідомлено про підозру у масових закликах до геноциду українців (ч.2 ст. 442 ККУ). Такі злочини не мають терміну давності.

Російський журналіст і радіоведучий, блогер, письменник, публіцист, громадський діяч, пропагандист Армен Гаспарян є автором публіцистичних книг з історії Росії ХХ століття. Один із авторів підручника «Історія Росії» для 10 класу.