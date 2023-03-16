Російська розвідка обіцяла жінкам високі посади в окупаційній адміністрації

Служба безпеки України затримала двох шпигунок з Краматорська, які передавали російським окупантам інформацію про переміщення Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Одна з них працювала медсестрою в бойовому підрозділі територіальної оборони.

Про викриття зрадниць в СБУ повідомили у четвер, 16 березня. Жінки передавали дані, які допомагали окупантам планувати наступ в районі Бахмута. Мешканки Краматорська фіксували переміщення бойової техніки ЗСУ та коригували обстріли росіян. Син однієї зі шпигунок служить в армії Росії – через нього на жінок вийшли російські спецслужби, які їх завербували. Жінки співпрацювали з російською розвідкою дистанційно. За роботу на окупантів жінкам обіцяли керівні посади в місцевій окупаційній владі.

«За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів. Контррозвідники СБУ затримали обох російських агенток під час виконання ними розвідувального завдання», – повідомили у прес-службі СБУ.

Шпигунок затримали, вилучивши техніку, яку вони використовували для зв'язку з російською розвідкою. Одній з них повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада), а іншій – за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення даних про переміщення ЗСУ). Державній зрадниці може загрожувати довічне позбавлення волі, а її поплічниці – до восьми років позбавлення волі.