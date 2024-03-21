Одну з жінок затримали в Миколаєві, а іншу – в Чернівцях

Працівники СБУ викрили та затримали двох колаборанток з Херсонської області, які допомагали проводити на окупованих територіях «референдум» з приєднання до РФ. Після проведення голосування жінки прикинулися переселенками і виїхали з Херсонщини. Працівники СБУ затримали одну з колаборанток в Миколаєві, а іншу – в Чернівцях.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що після захоплення Херсонської області Росією обидві жінки підтримали дії РФ й увійшли до складу окупаційних «виборчкомів». Спочатку вони їздили селами та агітували місцевих жителів «голосувати за приєднання» Херсонщини до складу Росії. За це агресори платили їм гроші, а також обіцяли, що надалі працевлаштують їх в місцеві органи влади.

«Також встановили, що 28-річна мешканка Чорнобаївки зібрала групу “однодумців” та записала відео, в якому зазначила, що всі місцеві жителі хочуть приєднання Херсонщини до РФ. Потім цей відеосюжет транслювали на російських телеканалах. Інша зловмисниця здійснювала подворові обходи по будинках односельців та збирала “потрібні” відмітки у бюлетенях», – повідомили в Службі безпеки України в четвер, 21 березня.

Під час обходу будинків колаборанток супроводжували озброєні загарбники. Були встановлені факти, що в разі відмови людей підтримати кремлівський проект військові РФ погрожували ув’язненням та конфіскацією майна.

Жінки допомагали проводити псевдо-референдум за приєднання до Росії

Після звільнення регіону ЗСУ обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались «залягти на дно». Жінки представлялися переселенками і таким чином намагалися уникнути правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ⁠ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.