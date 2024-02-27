Знищений Ан-225 «Мрія» у Гостомелі

Служба безпеки зібрала докази вини колишніх гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки ДП «Антонов», дії яких призвели до знищення літака Ан-225 «Мрія». Про це 27 лютого повідомила прес-служба СБУ.

«Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака Ан-225 “Мрія”», – підкреслюється в повідомленні.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ підозрювані не допустили військовослужбовців Національної гвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки його захисту. Для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

Зазначається, що наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. На підставі зібраних доказів фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.Розслідування проводили за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Офісу генерального прокурора.

Літак Ан-225 знищили росіяни під час обстрілів у Гостомелі ще у перший день вторгнення 24 лютого 2022 року. 19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.

Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства «Антонов», попри застереження державних органів, не убезпечили літак Ан-225 «Мрія» від знищення під час вторгнення Росії. 29 березня 2022 року «Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова

У березні 2023 року СБУ повідомила про підозру колишнім керівникам «Антонова», які перешкоджали підготовці оборони аеродрому в Гостомелі – ідеться про екс-директора «Антонова» Сергія Бичкова, начальника безпеки Олександра Нетьосова та директора Михайла Харченка.