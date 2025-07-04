Після розмови з Путіним 3 липня Трамп визнав, що Росія не збирається припиняти війну

Троє сенаторів-демократів оголосили про початок розслідування за фактом більш ніж п’ятимісячної паузи адміністрації президента США Дональда Трампа щодо нових санкцій проти Росії у зв’язку з її війною в Україні. Про це повідомила газета The Hill 3 липня.

Розслідування навколо дій президента США ініціювали сенатори Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир), Елізабет Воррен (штат Массачусетс) та Кріс Кунс (штат Делавер).

«Замість того, щоб вжити очевидних кроків для тиску на агресорів, президент Трамп нічого не робить, і ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення цієї війни», – заявили сенатори.

У своїй заяві Шахін, Воррен та Курс зазначили, що від початку другої каденції Трампа США не ввели жодних нових санкцій проти Росії, пов’язаних з її вторгненням в Україну, а в деяких випадках навіть послабили обмеження.

Також сенатори наголосили, що відсутність нових санкцій лише дозволяє російському диктатору Владіміру Путіну продовжувати напад на Україну, навіть попри те, що Трамп неодноразово заявляв, що швидко закінчить війну.

«Американці повинні запитати, чому президент, який каже, що хоче покласти край великій війні, замість цього дозволяє агресору безкарно діяти», – ідеться в заяві.

Вони також закликали США приєднатися до своїх європейських партнерів у посиленні санкцій, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

«Єдиний спосіб забезпечити справедливий і тривалий мир – це продемонструвати рішучість разом з нашими партнерами по G7 і показати Путіну, що ціна буде тільки зростати, доки він продовжуватиме свій жорстокий напад на невинних українців», – заявили демократи.

Нагадаємо, 3 липня президент США Дональд Трамп провів чергову телефонну розмову з російським лідером Владіміром Путіним. За її результатами Трампа визнав, що Росія не збирається припиняти війну в Україні.

Президент США також підтвердив, що проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським 4 липня. Раніше український лідер зазначав, що має намір обговорити з Дональдом Трампом припинення постачання зброї.

Водночас Трамп заявив журналістам, що США не припиняли військову допомогу Україні.