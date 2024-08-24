Реклама з’явилась у День Незалежності України – 24 серпня

Відомий український письменник, музикант, а віднедавна боєць 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія» Сергій Жадан долучився до створення рекламного відеоролика для мережі ресторанів громадського харчування McDonaldʼs. Він написав вірш та знявся у рекламі. Відео опублікував сам письменник та мережа фастфудів у соцмережах у суботу, 24 серпня.

У рекламному відеоролику кілька разів у кадрі, окрім самого Сергія Жадана, з'являються українські військові. Реклама також показує довгоочікувану зустріч двох закоханих, літні посиденьки з близькими, які не обходяться без страв з McDonaldʼs.

«Хай цей день буде одним із див.

Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.

З тобою лишається те, що ти завжди любив.

Те, що любиш тепер. Те, що варто любити», – підписав Жадан, цитуючи частину свого вірша.

Як повідомляв ZAXID.NET, у червні 50-річний Сергій Жадан мобілізувався до лав 13-ї бригади НГУ «Хартія». Бригада була створена в Харкові у 2022 році як добровольче формування «Хартія», що входила до 127-ї бригади ТРО. Бійці «Хартії» обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон із Росією під час контрнаступу у вересні 2022 року. Взимку 2022 року хартійці воювали під Бахмутом. У 2023 році підрозділ переформували на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії «Гвардія наступу». Нині бригада знищує ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Сергій Жадан – один з найпопулярніших українських письменників, музикант, лідер гурту «Жадан і собаки» та проєкту «Лінія Маннергейма». З початку повномасштабного вторгнення Сергій Жадан активно волонтерить та допомагає військовим.

Жадан є лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт «за політичне мислення», шведської премії імені Курта Тухольського, премію свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

У березні 2024 року в ефірі національного марафону «Єдині новини» Сергій Жадан заявив про свою мобілізацію.